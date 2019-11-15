Танец Джокера на лестнице сняли с другого ракурса: видео
За сутки видео набрало более двух миллионов просмотров.
© Видео: Culture Crave, Twitter © Фото: Culture Crave, Twitter
Житель Бронкса снял на видео с другого ракурса одну из самых эффектных сцен фильма «Джокер», где исполнитель главной роли Хоакин Феникс танцует на лестнице.
За сутки видео в Twitter набрало более двух миллионов просмотров. На нем видно, как артист готовится к съемке: он разминается, выбрасывает в стороны сигарету и начинает движение.
«Чрезвычайно мощный момент», - пишет в комментариях к видео пользователь Soylent_Lament.
«Как здорово знать, что история свершилась буквально на ваших глазах! Это невероятно», - добавил Viewtiful_Sktch.