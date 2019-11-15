Медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов в Ставрополье

В больнице Буденновска Ставропольского края младшая медсестра не проследила за подготовкой катетеров, один из которых использовался пациентом с ВИЧ. В результате заразились трое детей и двое взрослых.

Известно, что в 2018 году женщина не обеспечила должным образом безопасное проведение лечебных процедур. Из-за допущенной халатности ВИЧ получили трое детей 2016 и 2017 годов рождения, а также мужчина и женщина.

«Она не проконтролировала выполнение средним медицинским персоналом ухода за периферическими венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ инфицированного пациента», - говорится в сообщении СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следствие собрало достаточно доказательств, после чего уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.