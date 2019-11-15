Экстрадированного из Израиля в США россиянина Буркова оставили под арестом
Очередное слушание по его делу состоится 22 ноября.
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Федеральный суд Александрии (штат Вирджиния) оставил экстрадированного из Израиля в США россиянина Алексея Буркова под арестом. Данное решение огласил судья Джон Андерсон, который председательствовал на процессе 15 ноября.
«Это мое первоначальное решение. Я пересмотрю его, если обстоятельства изменятся. Вы остаетесь под стражей», - цитирует Андерсона ТАСС.
Следующее заседание по делу Алексея Буркова назначено на 22 ноября.
Напомним, посольство России в США направило в госдепартамент ноту протеста из-за экстрадиции россиянина из Израиля. Американские власти обвиняют Буркова в мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.