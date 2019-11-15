Экстрадированного из Израиля в США россиянина Буркова оставили под арестом

Напомним, посольство России в США направило в госдепартамент ноту протеста из-за экстрадиции россиянина из Израиля. Американские власти обвиняют Буркова в мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.

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