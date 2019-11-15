В «Новом Иерусалиме» открылась уникальная выставка картин Шагала

В подмосковном музее «Новый Иерусалим» отрылась крупнейшая экспозиция работ Марка Шагала в России. Всего в ней собрано 239 работа из трех стран.

Как сообщил «360», картины для выставки «Шагал: между небом и землей» были собраны из музеев и частных коллекций России, Франции и Белоруссии: Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, музея Марка Шагала в Ницце, музея Марка Шагала в Витебске, Музея истории евреев в России. В ней также представлены окружавшие в детстве художника предметы быта, изразцы и лубки.

Экспозицию посетили внучки творца Мерет и Белла Мейер, которые отметили, что она выражает любовь к миру.

«Марк Шагал сейчас популярен как никогда. В глубине сердца мы понимаем, что Россия всегда была в самом сердце, в самой душе Шагала», - сказала Мерет.

Выставка организована по двум линиям – тематической и хронологической. Всего посетителей ждет три направления: «Жизнь земная», «Путешествия и мосты», «Бытие небесное». Для удобства и более детального изучения творчества Шагала также был выпущен каталог, который включает в себя статьи, письма и биографию.