Медали из Будапешта: Россия взяла главный приз на Всемирных соревнованиях по робототехнике

Лучший робот-связист на Всемирной олимпиаде в Венгрии оказался из России. Его создатели - два выпускника школы программистов из Мытищ, Андрей Пономарев и Александр Михненко. Полгода они обучали технику правильно двигаться, поднимать и опускать детали. Проезжая по «умному городу» умному роботу потребовалось меньше минуты на то, чтобы поменять старую оптоволоконную связь на современные передатчики 5G.

Наши ребята соревновались со школьниками и студентами из 78 стран. Каждый из них - лучший в своем деле. Правила олимпиады этого года - самые строгие за последние 15 лет проведения: роботами нельзя управлять вручную, никаких джойстиков. Полностью автономные, они двигаются в соответствии с написанной участниками программой. Условия конкурса не раз менялись в последний момент, поэтому заранее внесенные коды и алгоритмы приходилось постоянно корректировать.

«Умный город» - это не только сети 5G. Студенты из Петербурга завоевали серебряные медали олимпиады, показав всему миру «умный стол», который убирает себя сам. Мечта любой мамы - по сути это школьная парта с лампой, которая не только светит, а за счет нейросети - сортирует, поднимает и складывает разбросанные по рабочему месту детали.

«Этот проект может быть доведен до ума, обучена нейросеть на большем количестве деталек, чтобы их распознавать, и можно будет уже их запустить в продажу. Потому что многие люди хотят себе такого», - делится серебряный призер Всемирной олимпиады роботов Даниил Нечаев.

Захотят люди будущего, безусловно, и робота-садовода. Такого разработали студенты Дальневосточного федерального университета. Он сам выезжает из гаража, сам находит цветы на клумбах и сам пересаживает их.

В итоге на счету нашей сборной - пять медалей: две золотые, две серебряные и одна бронзовая. Это общекомандное первое место, но главная награда для участников из России - конечно, большое будущее.