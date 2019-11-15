Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Историка Соколова, убившего аспирантку, перевели в «Кресты»

Василиса Морозова
22:27 15.11.2019
Некоторое время Олег Соколов будет проходить карантин, после чего его определят в общую камеру.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко, перевели из временного изолятора содержания в СИЗО «Кресты 1». Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

По его словам, историк будет на карантине, а затем его переведут в общую камеру. Как пишет ТАСС, Почуев намерен обратиться в СК с жалобой на распространение в СМИ и в Сети данных, которые касаются расследования в рамках уголовного дела.

«Защита планирует обратиться в Следственный комитет с ходатайством о следственной тайне. На сайте СК опубликовано видео обысков в доме Олега Валерьевича. Мы считаем это явным нарушением равноправия сторон в уголовном процессе, потому что следствие представляет общественности свои доказательства гораздо раньше, чем защита, кроме того, разглашается личная тайна», - подчеркнул Почуев.

Он пояснил, что собирает доказательства для обращения в СК РФ, потому что «по непонятным причинам некоторые следственные моменты становятся достоянием общественности».

Ранее Почуев рассказал, что Олег Соколов находится на грани потери рассудка, поэтому он зарегистрировал жалобу на арест историка.

Октябрьский суд Петербурга арестовал ученого на два месяца после предъявления обвинений в убийстве Анастасии Ещенко. Сам историк вину признал и попросил для себя самой жестокой меры наказания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.11.2019, 22:48
Путин заявил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%
Дата15.11.2019, 16:56
Шойгу: на учениях «Центр-2019» войска показали высокую выучку
Дата15.11.2019, 15:41
Черчесову предложили новый контракт со сборной
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата15.11.2019, 15:24
Десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» отправлен на ремонт
Дата15.11.2019, 21:16
Тайны архива Колчака: о чем писал лидер Белого движения в своих письмах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:55 В стране и мире
Экстрадированного из Израиля в США россиянина Буркова оставили под арестом
22:50 В стране и мире
В «Новом Иерусалиме» открылась уникальная выставка картин Шагала
22:35 В стране и мире
Видео
Медали из Будапешта: Россия взяла главный приз на Всемирных соревнованиях по робототехнике
22:27 В стране и мире
Видео
Историка Соколова, убившего аспирантку, перевели в «Кресты»
22:08 В стране и мире
Актриса Доронина попала в больницу на операцию
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Сотни потерянных танков под Прохоровкой: что на самом деле произошло на этом отрезке Курской дуги
Видео
ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии
Видео
Некроз: врачи поставили неутешительный диагноз блогеру с «руками-базуками»
Археологи рассказали о находке в сверхсекретной ставке Гитлера
Видео
Опубликовано видео охоты косаток на белую акулу
Названы полезные продукты, поднимающие уровень сахара в крови
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.