Историка Соколова, убившего аспирантку, перевели в «Кресты»

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко, перевели из временного изолятора содержания в СИЗО «Кресты 1». Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

По его словам, историк будет на карантине, а затем его переведут в общую камеру. Как пишет ТАСС, Почуев намерен обратиться в СК с жалобой на распространение в СМИ и в Сети данных, которые касаются расследования в рамках уголовного дела.

«Защита планирует обратиться в Следственный комитет с ходатайством о следственной тайне. На сайте СК опубликовано видео обысков в доме Олега Валерьевича. Мы считаем это явным нарушением равноправия сторон в уголовном процессе, потому что следствие представляет общественности свои доказательства гораздо раньше, чем защита, кроме того, разглашается личная тайна», - подчеркнул Почуев.

Он пояснил, что собирает доказательства для обращения в СК РФ, потому что «по непонятным причинам некоторые следственные моменты становятся достоянием общественности».

Ранее Почуев рассказал, что Олег Соколов находится на грани потери рассудка, поэтому он зарегистрировал жалобу на арест историка.

Октябрьский суд Петербурга арестовал ученого на два месяца после предъявления обвинений в убийстве Анастасии Ещенко. Сам историк вину признал и попросил для себя самой жестокой меры наказания.