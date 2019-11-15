Спасатель реанимировал котенка после пожара в Твери: видео

В историко-архитектурном комплексе «Морозовские казармы» Твери разгорелся крупный пожар. На место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно вывели из здания три десятка человек.

Кроме того, внутри горящего дома один из пожарных заметил отравившегося газом котенка. Он вынес животное на улицу и сумел его реанимировать.

Кадры спасания публикует «Звезда». На них видно, как спасатель сначала умывает находящегося без сознания кота, а потом прикладывает к его морде кислородную маску.