Актриса Доронина попала в больницу на операцию

Актриса Татьяна Доронина находится в больнице для плановой операции. Об этом сообщил ее помощник Игорь Орбу.

Ранее в эфире российского телеканала сообщили, что 86-летняя актриса пропала и ее местоположение никому неизвестно, а Олег Басилашвили, Эдвард Радзинский и Инна Чурикова не смогли с ней связаться.

«Все с ней нормально. Ждем 21 ноября. Будет награждение. Она сейчас на плановой госпитализации, но ничего критического с ней нет. Все нормально, не волнуйтесь, все хорошо», - сказал Орбу «Пятому каналу».

Напомним, в декабре 2018 года Дорониной предложили стать почетным президентом МХАТ имени Горького, а должность худрука занял Эдуард Бояков. Это сильно огорчило Доронину. После этого, весной, артистка попала в больницу.