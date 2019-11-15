Зеленский, Макрон и Меркель подтвердили участие в саммите «нормандской четверки»

Саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины пройдет в Париже 9 декабря. Об этом сообщили сегодня в Елисейском дворце.

Офис президента Украины Владимира Зеленского уже подтвердил его участие в саммите «нормандской четверки». То же самое сделали в кабмине ФРГ, говоря о канцлере Германии Ангеле Меркель. В Кремле эти сообщения пока официально не комментировали.

В Киеве сегодня заявили, что сразу после встречи «нормандской четверки» Верховная Рада начнет работу над новым законопроектом об особом статусе Донбасса.