Власти Москвы построят в столице 18 мостов

В столице до 2023 года возведут 18 мостов, сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Как он рассказал «Российской газете», самыми крупными будут конструкции через Карамышевское стрямление Москвы-реки, а также Кожуховский затон к парку развлечений «Остров мечты».

«Мост через реку Москву между Курьяновским бульваром и улицей Кантемировской станет частью Юго-Восточной хорды. Еще один мост нужно построить на ЗИЛе - через затон Новинки», - сказал Бочкарев.

Кроме того, планируют реконструировать мост через реку Сходня в ходе реконструкции Волоколамского шоссе.