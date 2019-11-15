Актриса Мария Стерникова найдена живой в Москве

Пропавшая накануне актриса Мария Стерникова найдена в районе метро Шаболовская. Об этом сообщила «Звезде» PR-директор сына актрисы, актера Александра Носика, Кира Железняк.

В поисках женщины участвовали ее родные, волонтеры и полиция.

«Да, нашлась, все отлично, спасибо большое всем СМИ, которые помогли распространить информацию, и большое спасибо волонтерам. Это они нашли ее, и полиция подключилась, все закончилось хорошо. Буквально полчаса назад мне Александр подтвердил, что это действительно она. Нашли ее около метро "Шаболовкая", хотя потерялась она в районе Зоологической улицы. Волонтеры вызвали скорую, которая привезла ее в Первую Градскую больницу. Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен», - сказала Железняк.

Мария Стерникова вышла на прогулку вечером 14 ноября вместе с сиделкой и собакой. По данным СМИ, помощница отвлеклась на питомца, когда актриса ушла в неизвестном направлении. При себе у нее не было ни телефона, ни документов. Стерникова страдает от болезни Альцгеймера.