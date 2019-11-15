В Архангельске состоялось закрытие «Вахты памяти - 2019»

В Архангельске в центре «Патриот» прошло торжественное закрытие всероссийской акции «Вахта памяти-2019».

«Центр ”Патриот” - это безусловно уникальная организация, которая на своей основе объединяет людей совершенно разных направлений. Очень важно, что люди, имеющие некоторые отличия в увлечениях, но объединенные общей идеей - идеей любви к родине, идеей и желанием сделать что-то полезное, быть готовы выполнить свой долг», - рассказал «Звезде» исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков.

Участники «Поискового движения России» возложили цветы к Вечному огню, а также почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. В рамках программы состоялось пленарное заседание, на нем выступили представители основных партнерских организаций движения, а также законодательной и исполнительной власти.

В этом году поисковое движение Архангельской области отмечает 30-летие. За эти годы участниками были найдены и подняты останки свыше 10 000 солдат, которые погибли на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Поисковые отряды в 2019 году провели более двух тысяч экспедиций в 37 регионах России, где в годы Великой Отечественной войны проходили сражения. В результате поисковых работ были обнаружены останки 19 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, из них удалось установить имена 1,2 тысяч.