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Зеленский подписал закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Василиса Морозова
20:59 15.11.2019
Президент Украины подписал закон, который позволяет завершить создание независимого оператора Газотранспортной системы Украины.
Зеленский подписал закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о создании оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из «Нафтогаз Украина».

Как сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив в Facebook, Украина движется по пути евроинтеграции, демонстрируя готовность к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

«Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством», - говорится в сообщении.

Это открывает возможность подписания контракта на транзит голубого топлива с «Газпромом» по европейским правилам после сертификации оператора ЕС.

Новым оператором будет ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», который будет передан в собственность АО «Магистральные газопроводы Украины», 100% акций которого украинское правительство передало в управление министерству финансов. Государство также передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

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