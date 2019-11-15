«Уральские пельмени» подали два заявления в полицию на Сергея Нетиевского

Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов сообщил, что он со своими юристами подал два новых заявления на экс-руководителя юмористического коллектива Сергея Нетиевского.

По его словам, Нетиевский подозревается в очередном выводе денежных средств, принадлежащих команде. Экс-руководитель якобы произвел несколько выплат своему ИП и родственникам за проведение несуществующих концертов и написание сценариев.

Орлов уточнил, что «Уральские пельмени» из-за действий Нетиевского потеряли около 7-8 млн рублей, но следователи должны назвать сумму.

«Возможно, она достигнет и 40 миллионов рублей. На эти факты никто сначала не обратил внимания. Но при проведении детальной инвентаризации один из участников команды, наиболее внимательный, обнаружил нарушения», - сказал Орлов «URA.RU».

Сам Нетиевский говорит, что стороны уже выяснили отношения в арбитражном суде, который отказал Орлову и Наталье Ткачевой.

Конфликт «Уральских пельменей» с бывшим директором Сергеем Нетиевским начался еще в 2015 году. Стороны обвиняют друг друга в выходе средств и других на