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Потоп в Венеции: Берлускони по колено в воде дошел до собора Сан-Марко

Валентина Пескова
19:56 15.11.2019
Правительство Италии выделило 20 миллионов евро на восстановление Венеции после наводнения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Площадь Сан-Марко в Венеции сегодня опустела: ее закрыли для посещения. Визитная карточка города полностью покрыта водой. По каналам не ходят речные трамвайчики и круизные лайнеры. В городе - чрезвычайное положение.

Ущерб от наводнения только по предварительным оценкам составил миллиард евро. С призывом спасти Венецию выступил бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, побывавший сегодня в затопленном городе. До собора Сан-Марко ему и сопровождающим пришлось идти по колено в воде.

«Многие магазины, к сожалению, должны бороться с этим бедствием. Воду откачивают с первых этажей, многие все-таки еще открыты, но в сувенирных лавках стоят заслонки, чтобы по максимуму предотвратить попадание воды в магазин», - рассказала туристка Ольга Тумино.

Кафе и рестораны закрыты. Работают лишь некоторые бары и аптеки, у которых есть своя система откачки воды с первых этажей. Закрыты также все музеи.

Как сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте, правительство страны выделит Венеции 20 миллионов евро на первостепенные нужды жителям города, на который обрушилось наводнение.

По прогнозам синоптиков, пик наводнения, которое уже стало самым масштабным с 1966 года, еще впереди. В городе снова ожидаются дожди.

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