В жутких условиях: в доме престарелых в Челябинске за 2 года умерло более 50 человек

В челябинском доме престарелых с поэтичным названием «Золотая осень» сегодня весь день работают следователи. Видеокадры из этого учреждения шокируют.

Беспомощные старики, многие из которых лежачие, содержались в жутких условиях: забитые наглухо монтажной пеной окна, еда в грязных ведрах и матрасы вместо кроватей. А еще - тараканы и клопы. И персонал без санитарных книжек.

Все это при том, что родственники платили за содержание пенсионеров по 20 тысяч рублей в месяц. Постояльцы не получали никакого ухода. У многих пожилых людей - заболевания, которые необходимо срочно лечить. Не дожидаясь утра, 54 человека эвакуировали в больницы.

По некоторым данным, одинокие люди попадали в дом престарелых без согласия, а выйти уже не могли. За 2 года там умерло более 50 человек.

Пансионат «Золотая осень» открыла предприниматель из Ижевска Наталья Лазукова. Ранее у нее с мужем был благотворительный фонд «Возрождение», который якобы оказывал в Удмуртии аналогичные услуги по уходу за пожилыми, но в 2013 году организацию ликвидировали по решению суда.