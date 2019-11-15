Мат и жестокость в «Маленькой стране»: полиция проверяет работу частного детсада в Перми

Воспитатели в частном детском саду «Маленькая страна» в Перми швыряют детей, разрешают им выбегать на улицу почти голышом, а также грубят малышам. Все эти вещи выяснили родители и опубликовали видео- и аудио-доказательcтва.

Детсад делит здание с магазином и кафе. Родителей и детей он встречает небольшой вывеской. Однако доброжелательно там разговаривают только со взрослыми.

Мама одного из воспитанников Дарья Желанова рассказала, что недавно сын пришел из сада сильно расстроенным.

«Спросили его: "Как у тебя прошел день? Что вы делали?". Он стал рассказывать: "Мы ели суп, играли". И рассказал, что ударили мальчика Яшу. Мы знаем сына очень хорошо и знаем, где он может пофантазировать, а где сказать правду. В этом случае мы на 99% были уверены, что это - правда», - отметила Желанова.

Женщина решила проверить, что происходит в группе на самом деле. Следующий день сын провел в детском саду с диктофоном в рюкзаке. Однако его пришлось оставить в шкафчике, поэтому звук не очень хороший. То, что услышали родители, их шокировало.

«Да *** вы, пойдете на *** все вы. Сил моих нет уже, как надоели вы. С ума сойти-сойти, сейчас прибью я на хрен. Задолбали вы», - такие слова воспитательницы записал диктофон. «Чо вы меня бесите? Ну, ты чо орешь? Иди спать, а? Иди отсюда, ты задолбал меня уже, хватит реветь», - кричала воспитательница.

По словам Дарьи, она с мужем прослушали все 202 минуты, то есть три с лишним часа.

«Полнейший ужас. То есть, там с матом разговаривают с ребенком. Кричат на всех. Дети ревут, их никто не пытается успокоить...», - отметила женщина.

Родители обратились в полицию, после которой началась проверка. Директор детского сада ситуацию комментирует только по телефону, а воспитателя она защищает. Хотя от работы ее временно все же отстранили.

«С нее собраны объяснения. То, что говорят родители - эти факты никакие не подтверждаются ни аудиозаписью, ни объяснениями воспитателя», - заявила директор «Маленькой страны» Надежда Денисова.

Есть видео, которое было снято у детского садика несколько дней назад. Мужчина у ограждения укутывает полуголого ребенка в куртку. Воспитатели даже не заметили, как ребенок выбежал на улицу.

На методы работы воспитателей еще одного частного детского сада, в Ачинске, также пожаловались родители. Их работа была зафиксировала камера видеонаблюдения. Детей во время тихого часа то и дело укладывали спать на пол, прямо на маты. Во время игр воспитанников били тряпкой, чтобы успокоить швыряли в стороны. Однако, у сотрудников сада есть свой взгляд на подобные методы воспитания.

«Ну она может ее успокаивала. Мне говорила няня… не няня, а мама Полины, что она ее швырнула на стол. Я говорю: может она ее взяла за руки и посадила на стул», - сказали в детсаду.

В Омске отец пятилетнего мальчика Никита Мисюров на своей странице в соцсети рассказал, как во время обеда воспитательница заставила его сына без перчаток доставать брошенные в унитаз игрушки. Мужчина рассказал, что все-таки добился увольнения воспитательницы.

Происходящее в детских садах часто остается за кадром. По правилам, именно воспитатель несет ответственность за сохранность жизни и здоровья ребенка, а от его квалификации зависит очень многое.

«Вопрос в неквалифицированных кадрах. Вопрос следующий: что делать, чтобы они не оказывались рядом с ребенком. В самый сенситивный период развития. Когда все за чистую монету воспринимается ребенком, как говорится, без фильтров. И мат, и жестокость, и все установленные такими людьми нормы и меры. Речь идет как и о частных садиках, так и о государственных», - уверена уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Однако, если у ребенка нет травм, а у родителей нет очевидных фактов неподобающего поведения воспитателей, то доказать что-либо будет сложно. Тем не менее, в подобных ситуациях юристы рекомендуют немедленно обращаться в прокуратуру.