СК проводит проверку по факту обнаружения тел солистки «Маневров» и ее матери в Москве

Следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух женщин на северо-востоке Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК России по столице.

«14 ноября 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тихомирова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин 1953 и 1975 годов рождения, с выраженными гнилостными изменениями», - говорится в сообщении Следственного комитета.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Сейчас выполняются проверочные мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего. Для того, чтобы установить точную причину смерти, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Экс-солистка рок-группы «Маневры» Надира Садыкова и ее мать были обнаружены в своей квартире. По информации «МК», тела находились в ванне, на шею певицы была накинута веревка.