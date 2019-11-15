СМИ назвали новую дату встречи лидеров «нормандской четверки»

Очередной саммит лидеров государств в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря 2019 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

Саммит в «нормандском формате» объединяет Россию, Украину, Францию и ФРГ. По данным агентства, встреча пройдет в Париже.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что все стороны готовы собраться в «нормандском формате», если увидят прогресс на политическом треке и «на земле». В этом случае проведение встречи будет зависеть лишь от графиков президентов.