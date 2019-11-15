Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жителя Крыма арестовали за убийство пятилетней падчерицы

Василиса Морозова
18:41 15.11.2019
Мужчина признался в убийстве ребенка, суд арестовал его на ближайшие два месяца.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Раздольненский районный суд Крыма арестовал жителя села Кропоткино на северо-западе полуострова, убившего свою пятилетнюю падчерицу, на два месяца.

«Заключение под стражу сроком на два месяца, до 14 января 2020 года», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Жителю Крыма было предъявлено обвинение по статье об убийстве, вину в котором он признал полностью.

Девочка пропала 12 ноября 2019 года, после чего в полицию обратился ее отчим. Семья переехала в Кропоткино несколько лет назад, а 23-летняя мать оставила двух детей на мужа и уехала на заработки.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего»). На допросе 14 ноября мужчина признался в убийстве пятилетней падчерице и показал, где закопал тело ребенка. По его словам, он раскаялся в содеянном уже в тот момент, когда понял, что совершил.

Следователи установили, что 12 ноября отчим девочки после того, как убил ее, вывез тело ребенка из дома. Затем мужчина забрал документы детей из детского сада и попытался выехать в соседнюю страну для обеспечения себе алиби.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.11.2019, 22:48
Путин заявил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%
Дата15.11.2019, 16:56
Шойгу: на учениях «Центр-2019» войска показали высокую выучку
Дата15.11.2019, 15:41
Черчесову предложили новый контракт со сборной
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата15.11.2019, 15:24
Десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» отправлен на ремонт
Дата14.11.2019, 12:23
Шойгу передал документы о наградах внучке погибшего в апреле 1945 года артиллериста
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:56 В стране и мире
Видео
Потоп в Венеции: Берлускони по колено в воде дошел до собора Сан-Марко
19:28 В стране и мире
Видео
Мат и жестокость в «Маленькой стране»: полиция проверяет работу частного детсада в Перми
19:11 В стране и мире
Видео
В жутких условиях: в доме престарелых в Челябинске за 2 года умерло более 50 человек
18:50 В стране и мире
СК проводит проверку по факту обнаружения тел солистки «Маневров» и ее матери в Москве
18:44 В стране и мире
СМИ назвали новую дату встречи лидеров «нормандской четверки»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Сотни потерянных танков под Прохоровкой: что на самом деле произошло на этом отрезке Курской дуги
Видео
ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии
Видео
Некроз: врачи поставили неутешительный диагноз блогеру с «руками-базуками»
Археологи рассказали о находке в сверхсекретной ставке Гитлера
Видео
Опубликовано видео охоты косаток на белую акулу
Названы полезные продукты, поднимающие уровень сахара в крови
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.