Жителя Крыма арестовали за убийство пятилетней падчерицы

Раздольненский районный суд Крыма арестовал жителя села Кропоткино на северо-западе полуострова, убившего свою пятилетнюю падчерицу, на два месяца.

«Заключение под стражу сроком на два месяца, до 14 января 2020 года», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Жителю Крыма было предъявлено обвинение по статье об убийстве, вину в котором он признал полностью.

Девочка пропала 12 ноября 2019 года, после чего в полицию обратился ее отчим. Семья переехала в Кропоткино несколько лет назад, а 23-летняя мать оставила двух детей на мужа и уехала на заработки.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего»). На допросе 14 ноября мужчина признался в убийстве пятилетней падчерице и показал, где закопал тело ребенка. По его словам, он раскаялся в содеянном уже в тот момент, когда понял, что совершил.

Следователи установили, что 12 ноября отчим девочки после того, как убил ее, вывез тело ребенка из дома. Затем мужчина забрал документы детей из детского сада и попытался выехать в соседнюю страну для обеспечения себе алиби.