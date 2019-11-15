Ростуризм рекомендовал отменить посещение Боливии

Ростуризм дал рекомендации россиянам относительно поездок в Боливию. Ведомство призывает приостановить посещение этой страны до нормализации обстановки в ней. Тем, кто уже находится в Боливии, посоветовали предпринимать все меры для обеспечения личной безопасности.

Кроме того, туроператорам рекомендовано временно отказаться от продажи туров.

«Российским туроператорам рекомендовано приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливии до нормализации обстановки в стране», - говорится в сообщении ведомства.

Также добавляется, что туристы могут расторгнуть договор с турагентством или изменить его условия из-за изменения ситуации в стране посещения. При этом, если это сделать до начала поездки, то путешественнику должны вернуть общую сумму за тур, а после начала - часть денег, пропорциональную стоимости неоказанных услуг.

В Боливии после отставки Эво Моралеса начались массовые беспорядки. Временным президентом себя объявила оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Ее кандидатуру признал российский МИД и выразил надежду на проведение новых выборов. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Боливия стоит на пороге хаоса.