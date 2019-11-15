Нарышкин: Россия не может подтвердить смерть главаря ИГ*
По словам директора СВР, у Москвы нет соответствующих данных и генетических образцов.
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У России нет данных, благодаря которым можно было бы достоверно подтвердить смерть главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«У нас нет данных, а уж тем более генетических образцов, поэтому подтвердить достоверно мы это не можем», - цитирует Нарышкина ТАСС.
О ликвидации лидера боевиков президент США Дональд Трамп сообщил 27 октября. По его словам, террорист сам взорвал себя, когда военные США подобрались к его убежищу в Идлибе. Позже смерть своего лидера подтвердили и в самой террористической организации.
*ИГИЛ (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ