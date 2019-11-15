Нарышкин: Россия не может подтвердить смерть главаря ИГ*

У России нет данных, благодаря которым можно было бы достоверно подтвердить смерть главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«У нас нет данных, а уж тем более генетических образцов, поэтому подтвердить достоверно мы это не можем», - цитирует Нарышкина ТАСС.

О ликвидации лидера боевиков президент США Дональд Трамп сообщил 27 октября. По его словам, террорист сам взорвал себя, когда военные США подобрались к его убежищу в Идлибе. Позже смерть своего лидера подтвердили и в самой террористической организации.

*ИГИЛ (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ