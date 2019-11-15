Территорию в районе разведения сил в Петровском разминируют: видео

В районе населенного пункта Петровское, находящегося к западу от Донецка, разминируют территорию. Работы проводят саперы МЧС ДНР.

«В районе разведения сил и средств отрядом пиротехнических работ МЧС ДНР проводится разведка местности на наличие взрывоопасных предметов вблизи населенного пункта Петровское», - рассказал заместитель начальника Отряда пиротехнических работ РСЦ МЧС ДНР Дмитрий Фефелов.

По его словам, в проведении работ по обследованию территории принимают участие шесть человек и две единицы техники. Разминировать территорию будут до 19 ноября.

Украинские силовики и ополченцы завершили отвод вооружения и техники в районе Петровского. Весь процесс с учетом аналогичной процедуры в Золотом занял две недели. При этом боевые действия периодически возобновлялись на отдельных участках линии разграничения. В Кремле позитивно оценили разведение сторон в Петровском и Золотом в Донбассе.