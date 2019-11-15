В СБУ заявили о задержании одного из ключевых руководителей ИГИЛ*

В пресс-службе Службы безопасности Украины заявили, что неподалеку от Киева был задержан один из ключевых руководителей ИГИЛ* гражданин Грузии Аль Бара Шишани.

«В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США на Киевщине задержан один из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство"*», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, террорист незаконно прибыл на Украину в 2018 году по поддельному паспорту. Фальшивые документы помогли ему «легализоваться на территории страны». Отмечается, что, находясь на территории Украины, он продолжал координировать различные группировки.

Украинские правоохранители задержали его в киевском регионе около частного дома, где он проживал. В ведомстве добавили, что была проведена портретная экспертиза, доказавшая, что задержанный иностранец «действительно является разыскиваемым лидером ИГИЛ*».

В настоящее время задержанный находится под арестом. Правоохранители проверяют его на причастность к совершению преступлений на территории Украины.

*ИГИЛ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.