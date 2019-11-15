Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США

США отказали в визе участнице конкурса красоты «Мисс Вселенная» от Украины Анастасии Субботе.

Как рассказала глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова в Facebook, с просьбой о помощи пришлось обратиться к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору. Дело в том, что Субботе необходимо прибыть на конкурс уже 27 ноября. В случае повторного отказа Анастасия не сможет принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная».

По словам Филимоновой, дату подачи документов в посольство Соединенных Штатов назначили на 12-е, а затем на 14 ноября. Самая красивая украинка в этом году предоставила все нужные бумаги и ответила на вопросы сотрудника диппредставительства, но он заявил, что «такие документы подаются уже не впервые», и отказал ей в получении визы.

«Не хочу верить, что это было мотивировано любыми другими причинами, кроме большой занятости сотрудника, который не уделил достаточно времени нашей участнице», - написала председатель украинского оргкомитета.

Международный конкурс «Мисс Вселенная-2019» будет проходить в Атланте в США с 28 ноября по 8 декабря.