Названо число погибших и пострадавших при взрывах на арсенале под Харьковом

На военном арсенале в Балаклее Харьковской области произошли взрывы, в результате происшествия погибли двое военных. Об этом сообщает «UA:Харьков» в социальной сети Facebook.

По информации районной службы спасателей, разлет осколков составил 20-30 метров, также воспламенилась трава, но эвакуация не проводилась.

Пресс-секретарь Харьковского регионального медиацентра Минобороны Дмитрий Чалый рассказал, что взрывы прогремели при разминировании боеприпасов на военном арсенале.

В Генштабе Украины рассказали, что на территории складов велась плановая утилизация боеприпасов. В результате происшествия двое погибли, четверо госпитализированы с ранениями, трое из них в тяжелом состоянии.