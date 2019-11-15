Названо число погибших и пострадавших при взрывах на арсенале под Харьковом
На территории складов велась плановая утилизация боеприпасов.
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На военном арсенале в Балаклее Харьковской области произошли взрывы, в результате происшествия погибли двое военных. Об этом сообщает «UA:Харьков» в социальной сети Facebook.
По информации районной службы спасателей, разлет осколков составил 20-30 метров, также воспламенилась трава, но эвакуация не проводилась.
Пресс-секретарь Харьковского регионального медиацентра Минобороны Дмитрий Чалый рассказал, что взрывы прогремели при разминировании боеприпасов на военном арсенале.
В Генштабе Украины рассказали, что на территории складов велась плановая утилизация боеприпасов. В результате происшествия двое погибли, четверо госпитализированы с ранениями, трое из них в тяжелом состоянии.