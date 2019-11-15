Осужденного в России за шпионаж норвежца передали властям его страны

Гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж, помилован. Операция по передаче Берга властям его страны была совершена на территории Литвы, о чем сообщило правительство Норвегии.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг поблагодарила Вильнюс за сотрудничество и вклад в освобождение гражданина ее страны.

Как сообщил директор Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев, вопрос помилования Берга рассматривался в рамках трехстороннего обмена. Российские власти также освободили двух литовцев, которые тоже были осуждены ранее за шпионаж.

Берг был арестован в России в декабре 2017 года.