Стали известны подробности исчезновения актрисы Марии Стерниковой

Муж актрисы Марии Стерниковой сообщил подробности исчезновения супруги. Женщина пропала вечером 14 ноября. По словам Алексея Кудиновича, домой он приехал поздно вечером после спектакля.

«Я забыл телефон, поставил на подзарядку и забыл телефон. Мне позвонили и говорят: "Маша потерялась"», - заявил он.

Искать женщину ночью начали ее родные и близкие. Также к поискам подключился сын Стерниковой, актер Александр Носик.

«Саша подключил всю свою команду. У него тоже много связей. Ездили даже с большим начальником, объезжали, но ничего не получилось», - цитирует Кудиновича телеканал РЕН ТВ.

Мария Стерникова вечером 14 ноября вышла на прогулку вместе с сиделкой и собакой. По данным СМИ, помощница отвлеклась на питомца. В это время актриса ушла в неизвестном направлении. При себе у нее не было ни телефона, ни документов. Стерникова страдает от болезни Альцгеймера.