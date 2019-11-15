Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал 15 ноября стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля 2019 года.

Уточняется, что американский президент беседовал с украинским со своего самолета Air Force One. В ходе разговора Трамп несколько раз поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины, добавив, что «они были невероятными».

Украинский избранный президент подчеркнул, что Трамп является «замечательным примером».

«Я считаю, Вы будете работать отлично. У меня много друзей на Украине, которые Вас знают и которым Вы нравитесь. У меня много друзей из Украины, и, откровенно говоря, они ожидали, что Вы одержите победу. И это действительно потрясающе, что Вы это сделали», - отметил президент США.

В ответ Зеленский пригласил Трампа на инаугурацию в Киев, а тот пообещал прислать представителя высокого уровня. Президенты обсуждают перспективу возможного визита Трампа на Украину.

«Я согласен с Вами насчет вашей страны. Когда я владел конкурсом "мисс Вселенная", Украина всегда была достойно представлена», - добавляет американский лидер и обещает пригласить Зеленского в Вашингтон.

JUST IN: White House releases transcript of Trump’s first call with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/0vdFYanjsN — Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) November 15, 2019

Разговор заканчивается пожеланиями всего наилучшего. Как видно, лидеры двух стран не успели обсудить никаких политических вопросов.

Стенограмма оказалась опубликована в момент, когда в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США начались публичные слушания в рамках процедуры импичмента американского президента.