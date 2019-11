Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал 15 ноября стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля 2019 года.

Уточняется, что американский президент беседовал с украинским со своего самолета Air Force One. В ходе разговора Трамп несколько раз поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины, добавив, что «они были невероятными».

Украинский избранный президент подчеркнул, что Трамп является «замечательным примером».

В ответ Зеленский пригласил Трампа на инаугурацию в Киев, а тот пообещал прислать представителя высокого уровня. Президенты обсуждают перспективу возможного визита Трампа на Украину.

JUST IN: White House releases transcript of Trump’s first call with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/0vdFYanjsN