«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с касанием самолетов в Шереметьево

Представители авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали инцидент с самолетами в Шереметьево, соприкоснувшихся крыльями на рулежной дорожке.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что касание самолетов Airbus А320 и Airbus А321, принадлежащих компании, было минимальным, поэтому пассажиры обоих воздушных средств этого даже не ощутили.

«Самолет А320, прибывший из Минска, во время заруливания на место стоянки слегка соприкоснулся законцовками крыла с рядом стоящим самолетом А321. Касание было минимальным, пассажиры не почувствовали удара», - заявили в «Аэрофлоте».

По словам сотрудников перевозчика, постановка самолета на место стоянки осуществлялась командами работника компании «Шереметьево Хэндлинг», пишет РИА Новости.

СКР проводит досредственную проверку, в результате которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.