Красноярский кондуктор остановила автобус, когда водитель потерял сознание

Кондуктор остановила автобус с пассажирами после того, как водителю стало плохо. Инцидент произошел в Красноярске. Водитель потерял сознание во время движения, женщина смогла быстро отреагировать. Она села за руль и смогла затормозить.

В Сети появилось видео с места. На кадрах видно, что из пустого автобуса вышли все пассажиры, а водителя на руках пытаются внести в салон.

«Водителю резко стало плохо. Чуть не врезались. Скорую вызвали, ужас», - говорит автор видео.

Мужчину удалось привести в чувство, а затем его забрала скорая помощь.

В департаменте транспорта города сообщили, что водитель и кондуктор являются мужем и женой. Они давно работают вместе.