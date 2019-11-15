Красноярский кондуктор остановила автобус, когда водитель потерял сознание
Кондуктор остановила автобус с пассажирами после того, как водителю стало плохо. Инцидент произошел в Красноярске. Водитель потерял сознание во время движения, женщина смогла быстро отреагировать. Она села за руль и смогла затормозить.
В Сети появилось видео с места. На кадрах видно, что из пустого автобуса вышли все пассажиры, а водителя на руках пытаются внести в салон.
«Водителю резко стало плохо. Чуть не врезались. Скорую вызвали, ужас», - говорит автор видео.
Мужчину удалось привести в чувство, а затем его забрала скорая помощь.
В департаменте транспорта города сообщили, что водитель и кондуктор являются мужем и женой. Они давно работают вместе.
«Перевозчик пояснил, предварительно, у мужчины повысилось давление, однако медосмотр перед выходом на линию он прошел. После посещения больницы водителю стало лучше», - цитирует сообщение департамента «ТВК Красноярск».