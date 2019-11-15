На территории военной части под Харьковом произошло несколько взрывов

В военной части А-1352 города Балаклея Харьковской области произошла детонация боеприпаса, повлекшая несколько взрывов. По сообщению Минобороны Украины, ЧП произошло во время вывоза снарядов.

Предварительно известно, что при происшествии был ранен один из саперов. На видео, появившемся в Сети, видно, что со стороны склада валит густой дым.

Местная жительница, дом которой расположен в трех километрах от воинской части, рассказала изданию «Русская весна», что около 14.00 по местному времени прогремело шесть взрывов, а через 20 минут раздался еще один.

Экстренные службы и мэр города Иван Столбовой подтвердили информацию о происшествии.