Минюст признал ресурс «Север.Реалии» иностранным агентом

Министерство юстиции Российской Федерации внесло информационный ресурс «Север.Реалии» в реестр иностранных средств массовой информации, которые выполняют функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Отмечается, что решение принято на основании поступивших в министерство материалов комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.

Как заявил глава комиссии Василий Пискарев, ресурс «Север.Реалии» нарушил большое количество законов РФ. В частности, агитировал в «день тишины» перед выборами 8 сентября, занимался оправдыванием экстремизма, а кроме того на страницах издания начиналась работа по пропаганде легализации наркотиков.

Информационный ресурс «Север.Реалии» является проектом «Радио Свобода». Сейчас в список СМИ-«иностранных агентов» включены девять изданий: «Радио Свобода», «Голос Америки», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».