СК опубликовал видео допроса отчима, убившего приемную дочь в Крыму

Следственный комитет опубликовал кадры, на которых приемный отец, убивший свою падчерицу в Крыму, показывает место, где спрятал тело девочки. Ребенка обнаружили по розовой куртке, в которую была одета погибшая.

На допросе мужчина рассказал, что вынес тело девочки из дома в одежде. После этого он разместил тело на заднем сиденье, а на переднее сиденье посадил младшего сына. После этого он закопал тело приемной дочери. По словам убийцы, он раскаялся в содеянном уже в тот момент, когда понял, что совершил.

Напомним, сообщение в органы о пропаже ребенка поступило 13 ноября. При этом отчим девочки, с которым она проживала, сам обратился за помощью.

Следователи установили, что 12 ноября подозреваемый после совершения убийства вывез тело из дома, а после, чтобы создать себе алиби, забрал документы детей из детсада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство.