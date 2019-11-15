Постпред РФ указал ОБСЕ на уголовное дело против Соловьева на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал тревожной ситуацию со свободой слова на Украине и обратил внимание постоянного совета организации к уголовному делу против российского телеведущего Владимира Соловьева.

«В конце октября Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства в отношении российского журналиста Владимира Соловьева за его высказывания в телеэфире», - напомнил Лукашевич участникам постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что указом президента Украины от восьмого ноября кабмину было поручено до конца 2019 года разработать «положения относительно требований и стандартов новостей».

«Что это, как не цензура?» - цитирует Лукашевича ТАСС.

Ранее выяснилось, что Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела против Соловьева за «антиукраинские заявления».