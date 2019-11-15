Польша решила расторгнуть договор с «Газпромом»

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила о намерении прекратить сотрудничество с «Газпромом». Контракт будет расторгнут в декабре 2022 года.

Так называемый «Ямальский контракт» была заключен еще в сентября 1996 года. Он предполагал ежегодную поставку 10 млрд кубометров газа.

«В соответствии с положениями "Ямальского контракта", за три года до предполагаемого расторжения контракта, то есть до 31 декабря 2019 года, стороны обязаны представить декларацию о сотрудничестве после 2022 года», - говорится в сообщении PGNiG.

По словам главы компании Петра Возняка, за последние четыре года PGNiG предприняла шаги «по диверсификации направлений получения природного газа в Польшу». Уже заключены договоры на поставку СПГ и приобретаются месторождения природного газа на норвежском континентальном шельфе.