Шлем, бронежилет и кольцо полицейских: видео следственного эксперимента с Соколовым

Сотрудники полиции провели с экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым следственный эксперимент. Они прошли по маршруту, которым он шел к реке Мойке, где пытался утопить пакет с останками убитой Анастасии Ещенко. «Звезда» публикует кадры с места.

Во время проведения эксперимента Соколов перемещался по улице в оцеплении полицейских. Для безопасности на нем также были надеты шлем и бронежилет. По завершении следственных действий историка завели в автозак.

Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которая была его возлюбленной. Мужчина был задержан 9 ноября около реки Мойки. В его рюкзаке были обнаружены отрезанные руки, позже в квартире нашли голову аспирантки. Историк дал признательные показания. По решению суда, Соколова арестовали до 8 января 2020 года. Защита обвиняемого обжаловала его арест.