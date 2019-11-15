В Венеции затопило здание регионального парламента

Зал заседаний регионального парламента в Венеции по иронии судьбы затопило через несколько минут после того, как правительство отклонило предложения по улучшению экологической обстановки. Об этом написал зампредседателя комитета по окружающей среде Андреа Занони в Facebook, опубликовав фотографии из залитого водой помещения.

© Andrea Zanoni, Facebook

«Многочисленные и точные бюллетени о высокой воде и, прежде всего, действующих сиренах говорили нам только об одном: эвакуировать палаццо Ферро Фини. В результате вода вторглась на весь первый этаж, струясь, как ручей, по столовой, залу Джунта, кухне, залу законодательного собрания Венето», - написал Занони.

По словам политика, в числе поправок фигурировало финансирование возобновляемых источников энергии, замена дизельных автобусов на более эффективные и менее загрязняющие, а также снижение выбросов пластика.

© Andrea Zanoni, Facebook

Сильнейшее наводнение в Венеции началось 12 ноября. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, что стало самым высоким показателем с 1966 года.