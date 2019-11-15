В Москве пропала актриса Мария Стерникова

В Москве пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова, страдающая от болезни Альцгеймера.

Вечером 14 ноября артистка вышла прогуляться вместе с сиделкой и собакой. Как пишет агентство «Москва», возле дома на Зоологической улице помощница отвлеклась на животное. В этот момент Стерникова ушла в неизвестном направлении. Своими усилиями сиделка не смогла найти артистку, у которой с собой не было ни телефона, ни документов.

Женщина обратилась в полицию, в настоящее время поисками артистки занимаются столичные органы. Отмечается, что Стерникова была одета в полосатое черно-белое пальто, черные сапоги и бледно-розовый платок.

Мария Стерникова является мамой актера Александра Носика. Она всю жизнь проработала в Малом театре, активно снималась в кино. Она сыграла в фильмах «Мальчик со шпагой», «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего».