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«Соколов так сказал»: подруга убитой аспирантки поделилась их перепиской

Василиса Морозова
15:27 15.11.2019
Опубликована переписка убитой историком Анастасии Ещенко с соседкой, в которой она рассказывала о романе с доцентом СПбГУ.
«Соколов так сказал»: подруга убитой аспирантки поделилась их перепиской
© Фото: Анастасия Ещенко, Facebook

Соседка по комнате в общежитии СПбГУ убитой Анастасии Ещенко, которую застрелил и расчленил знаменитый историк Олек Соколов, поделилась перепиской с подругой, в котором девушка делилась деталями романа с преподавателем. Евгения Лукьянова рассказала, что Соколов сам не хотел знакомить возлюбленную с детьми, а Анастасии приходилось жить на два дома.

Лукьянова и Ещенко было соседками в 2014-2016 годах, пишет газета «Московский комсомолец». По словам девушки, Настя была сильной, одухотворенной, справедливой и всегда докапывалась до сути вещей. Она жила довольно скромно, готовила себе сама, тратила мало денег и все свое время проводила в библиотеках.

Лукьянова узнала о романе между Соколовым и Ещенко в январе 2015 года. По всей видимости, историк был против того, чтобы родители студентки, а также его дети были в курсе их отношений.

«А маме и папе не говорила?» - отправляет ей вопрос соседка.

«Нет, не говорила. Пока еще рано. Соколов так сказал», - ответила Настя.

Спустя два года девушка рассказала соседке, что жизнь между общежитием и домом Соколова ее тяготит, но она старается не забывать о себе. Ещенко жалуется, что ей не хватает «простых и чистых» разговоров.

В декабре 2017 года возлюбленные вместе отправились в Прагу, где провели несколько дней. Об этом Анастасия рассказала соседке с восторгом. Однако тут же призналась, что Новый год пара встретит не вместе.

«Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно», - пишет Ещенко, добавляя, что Соколов не хочет, чтобы она общалась с его детьми.

После этого студентка призналась подруге, что супруга Соколова обо всем знает, и «ей так удобно». Вероятно, мать двоих детей историка на тот момент была его законной женой.

«В любом случае должно быть его решение. Я долго думала над темой, и вроде бы у меня появилась идея темы, которую я определенно хочу. Плюс в аспирантуру даже, если поступлю, пойду не к О.В. (Соколову), так как он кандидат наук», - написала Настя.

Лукьянова уверена, что ее подруга сильно и чисто любила Олега Соколова, поскольку поддерживала своего мужчину и защищала. Даже Наполеоном она увлеклась вслед за возлюбленным, хотя больше интересовалась историей России XX века. При этом, Настя отмечала, что Соколов был довольно романтичным, бежал к ней, теряя ботинки. Однако девушка уверена, что историк не просто «оступился раз в своей долгой, честной жизни», а убил и расчленил «очень хорошего человека». По ее мнению, если бы Ещенко узнала о том, что ее историк был причастен к смерти человека во время крушения корабля на реконструкциях, чувство справедливости ее заставило бы оставить такого человека.

Напомним, известный историк-бонапартист Олег Соколов признался в убийстве аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко и был арестован до 8 января 2020 года. Его задержали на набережной реки Мойки в Петербурге, когда он хотел утопить в воде останки девушки. В его рюкзаке были найдены отрезанные кисти студентки, а также оружие.

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