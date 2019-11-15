Тушение пожаров в Крыму: кадры из кабины вертолета
В Симферопольском районе введен режим ЧС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Вертолет Ми-8 МЧС России принимает участие в тушении природных пожаров в Симферопольском районе Крыма. «Звезда» публикует кадры из кабины.
Пожар возник в урочище Курлюк-Баш. В Симферопольском районе из-за этого введен режим чрезвычайной ситуации.
Возгорание тушат также более 300 человек и 60 единиц спецтехники. Работы осложнены из-за ветра до 17 м/с и труднопроходимыми участками.