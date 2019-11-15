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52-летняя Яна Поплавская выходит замуж

Александра Арсентьева
14:16 15.11.2019
Пара планирует сыграть свадьбу весной следующего года.
52-летняя Яна Поплавская выходит замуж
© Фото: the_yana_poplavskaya, Instagram

Актриса Яна Поплавская выходит замуж за радиоведущего Евгения Яковлева.

Как рассказала 52-летняя артистка в эфире «Пятого канала», ее 40-летний возлюбленный первый раз сделал ей предложение около пяти лет назад - через несколько месяцев после знакомства. Тогда Поплавская отказала Яковлеву.

«Ну вы же знаете, я трусливая, я первый брак отстояла, как солдат, которого забрили в солдаты», - добавила актриса.

После этого радиоведущий еще несколько раз предлагал женщине выйти за него замуж, но только сейчас она согласилась. Пара планирует сыграть свадьбу весной следующего года.

«Мы хотим все красиво сделать, оформить, чтобы все близкие друзья были», - сообщил Яковлев.

Также будущие муж и жена в Подмосковье строят дом, ремонт в нем они собираются завершить к торжеству.

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