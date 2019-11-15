Найдено самое мертвое место на Земле

Ученые обнаружили место на планете, где из-за суровости природных условий полностью отсутствует биологическая жизнь. Данная территория находится на северо-востоке Эфиопии рядом с вулканом Даллол.

Об этом сообщило издание Live Science, ссылаясь на материал в научном журнале Nature Ecology & Evolution.

«Жизнь существует и в сверхгорячих, и в суперкислотных и сверхсоленых средах. Однако мы обнаружили, что земная жизнь исчезает, когда все эти три перечисленных фактора сходятся вместе», - рассказала один из авторов исследования Пюрификасьон Лопес-Гарсия.

Постоянная высокая температура, кислотность и большая концентрация солей магния – создают сложные условия для жизни. Последние для биологических организмов в особенности опасны, потому как способны разрушать мембранные оболочки клеток, вызывая их моментальную смерть.

По словам Лопес-Гарсия, именно это и произошло в некоторых гидротермальных водоемах, которые окружают необычный эфиопский вулкан Даллол. Он является самым низким вулканом на Земле, располагается вулкан на 48 метров ниже уровня моря. Ученые из этих водоемов взяли пробы и провели анализ для того, чтобы выяснить, есть ли там биологические организмы. Как оказалось, там их вообще нет.

«Мы не обнаружили ни одной макромолекулы ДНК или ее фрагментов», - заявила Пюрификасьон Лопес-Гарсия.

Если какая-то из трех упомянутых сред становится не такой агрессивной, то в подобного типа водоемах появляются живые организмы. В первую очередь археи - одноклеточные организмы. При этом Лопес-Гарсия добавила, что ученых удивило разнообразие архей, которое содержали менее экстремальные по физическим и химическим характеристикам водоемы рядом с вулканом Даллол, сообщает ТАСС.