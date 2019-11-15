Соколов в шлеме и бронежилете показывает, как выбрасывал останки убитой аспирантки

Правоохранители надели на экс-доцента СПбГУ Олега Соколова шлем и бронежилет и привели к тому самому месту на набережной реки Мойки в Петербурге, где он прыгнул в воду, чтобы утопить пакет с останками убитой Анастасии Ещенко.

Журналисты сняли на видео, как Олег Соколов в кольце полицейских идет на набережную, откуда выбрасывал в Мойку отрубленные части тела аспирантки Анастасии Ещенко, которая была убита 7 ноября.

В СМИ ранее появилась информация о том, что 24-летняя сожительница Соколова могла быть убита во сне. По данным следствия, историк выстрели в нее четыре раза из обреза, когда они были в его квартире. В ночь на 9 ноября он расчленил тело убитой и пытался избавиться от улик и останков.

Октябрьский суд Петербурга арестовал Олега Соколова до восьмого января 2020 года, ему предъявили обвинения в убийстве своей возлюбленной. Сам историк вину признал и попросил для себя самой жесткой меры наказания. Однако адвокат обвиняемого Александр Почуев обжаловал арест Соколова.