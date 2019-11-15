Правила раздела имущества при разводе могут измениться

В Госдуму внесли предложение о внесении изменений в закон о разделе имущества супругов. С соответствующим предложением выступили депутаты Павел Крашенинников и Тамара Плетнева.

Законопроект предполагает закрепить в Семейном кодексе понятие общего семейного имущества. Оно будет определено как совокупность всех «активов» и «пассивов», которые были нажиты супругами в браке. К этому относятся движимые и недвижимые вещи, имущественные права, а также общие долги. Это позволит судам сократить число рассмотрений споров одних и тех же супругов.

Предлагается распространить также изменить подход к брачным договорам. Суд сможет признавать их недействительными, если одна из сторон окажется «в крайне неблагоприятном положении».

«Следуя необходимости обеспечить защиту интересов как супругов, так и их кредиторов, проект вводит также правило о том, что в случае заключения между супругами соглашения о разделе общего имущества необходимо уведомление о факте заключения, изменения или расторжения этого соглашения. Данное решение позволит решить проблему противопоставления договоренностей супругов интересам тех третьих лиц, которые о таких договоренностях не знали», - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, изменится и ситуация при признании банкротом одного из супругов. В отличие от существующей практики, депутаты предлагают сначала выделять долю должника в общем имуществе и только после этого начинать взыскание.

Текст законопроекта опубликован в электронной базе нижней палаты.