В Госдуме опровергли запрет на посуточную аренду квартир

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. С 19 ноября запрещается использовать квартиры в качестве гостиниц. СМИ сообщили, что изменения могут коснуться посуточной аренды квартир.

Однако такая трактовка оказалось неверной. Информацию о запрете на аренды на сутки опроверг первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

«Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом», - подчеркнул Пахомов, передает RT.

Другие эксперты согласились с его мнением.

«По Гражданскому кодексу, сегодня собственник вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, в том числе для краткосрочной аренды», - сказал ответственный секретарь экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук РИА Новости.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. Согласно нововведению, квартиры запрещается использовать в качестве гостиниц.