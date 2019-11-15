Модель из Австралии узнала о беременности во время родов

Австралийская модель Эрин Лангмейд узнала о своей беременности на 37-й неделе, когда ей неожиданно стало плохо в ванной комнате.

У 23-летней девушки не вырос живот, не было недомоганий и токсикоза – она вела обычный образ жизни и не переставала пить противозачаточные таблетки.

«Я собиралась на работу, надевала свои вещи. Ничто не говорило, что я беременна. Это было очень странно!» - рассказала Лангмейд.

Во время родов девушка была в ванной. Она почувствовала себя плохо, позвала своего молодого человека и через несколько секунд родила девочку. Мужчина вызвал скорую помощь. Оказалось, что у ребенка были проблемы с дыханием – его спасли вовремя приехавшие врачи. Сейчас родившейся девочке, которую назвали Айла, ничего не угрожает.

© erinlangmaid, Instagram

«Теперь мы учимся быть родителями», - сказала молодая мама в комментарии телеканалу 7news.

Медики отметили, что у Лангмейд была скрытая беременность. Она встречается в одном из нескольких тысяч случаев.