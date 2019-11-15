В России может появиться монета в 50 рублей

В России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей. Об этом заявил замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

«В случае если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято», - рассказал он в интервью «Газете.ru».

По словам Демиденко, в этом вопросе есть аргументы за и против этой инициативы. В пользу этой задумки высказываются представители вендинговой индустрии, потому как это помогло бы им со сдачей.

Представитель ЦБ отметил, что для выпуска новой монеты нужно быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет. Демиденко подчеркнул, что сейчас данный шаг является спорным, так как в государстве активно развиваются безналичные платежи.