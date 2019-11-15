Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование россиян в Литве

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«По моим данным, это зеркальные меры», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее литовские СМИ сообщили, что президент страны Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных в шпионаже.

Филипченко в 2017 году приговорили к 10 годам заключения, Моисеенко тогда же - к 10,5 годам.

И Филипченко, и Моисеенко были освобождены от отбывания остатка срока наказания.