Побит рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Лайнер австралийской авиакомпании Qantas Airlines Boeing 787-9 Dreamliner совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.

Самолет, следовавший по маршруту из Лондона в Сидней, пробыл в воздухе 19 часов 19 минут, побив свой октябрьский рекорд на 5 минут.

За время полета у пассажиров Dreamline была уникальная возможность увидеть восход солнца в Европе и Азии.

В октябре 2019 года авиакомпания установила рекорд по беспосадочному авиарейсу - 19 часов 14 минут, вылетев из Нью-Йорка в Сидней.

Беспосадочные авиарейсы выполняются в рамках проекта «Project Sunrise». В случае, если он покажет рациональность и прибыль таких маршрутов, то Qantas Airlines запустит авиалайнеры в 2023 году.