Побит рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Самолет Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет, побив свой же рекорд.
© Видео: qantasnewsroom.com.au © Фото: qantasnewsroom.com.au
Лайнер австралийской авиакомпании Qantas Airlines Boeing 787-9 Dreamliner совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Самолет, следовавший по маршруту из Лондона в Сидней, пробыл в воздухе 19 часов 19 минут, побив свой октябрьский рекорд на 5 минут.
За время полета у пассажиров Dreamline была уникальная возможность увидеть восход солнца в Европе и Азии.
В октябре 2019 года авиакомпания установила рекорд по беспосадочному авиарейсу - 19 часов 14 минут, вылетев из Нью-Йорка в Сидней.
Беспосадочные авиарейсы выполняются в рамках проекта «Project Sunrise». В случае, если он покажет рациональность и прибыль таких маршрутов, то Qantas Airlines запустит авиалайнеры в 2023 году.